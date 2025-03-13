Генштаб ВСУ отказался признать потерю Суджи

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) не подтвердил информацию о переходе города Суджа в Курской области под контроль российских войск. На официальных картах боевых действий, опубликованных в Telegram-канале украинского командования, большая часть населенного пункта обозначена как зона контроля ВСУ.

Однако аналитический проект DeepState, отслеживающий ситуацию на фронте, сообщил о выходе украинских подразделений из Суджи. На картах Генштаба при этом Суджа отмечена как территория, где украинские силы «удерживают позиции».

Минобороны РФ 13 марта сообщило, что российские военнослужащие освободили Суджу, а также населенные пункты Меловой и Подол в Курской области. Также ВС России нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух бригад теробороны и штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Гоголевки, Гончаровки, Гуева, Заолешенки, Запселья, Олешни, Рубанщины, Суджи.

Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что в Курской области осталось освободить от ВСУ пять приграничных населенных пунктов.

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