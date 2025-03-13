Суд арестовал агента Киева, готовившего теракт против участников СВО

В Челябинске суд арестовал украинского агента, который собирался отправить бомбы участникам спецоперации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Арестовали до 11 мая»‎, — сказал источник агентства.

13 марта Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ пресекла серию терактов украинских спецслужб в отношении российских военных и госслужащих. В аэропорту Челябинска в почтовых отправлениях обнаружено пять посылок, содержащих самодельные взрывные устройства, закамуфлированные под подарочные парфюмерные наборы, которые были обезврежены прибывшими на место происшествия взрывотехниками ФСБ России. Взрывные устройства предназначались адресатам в Москве, Воронеже, в Краснодарском крае и в Саратовской области.

Позже стало известно, что в посылках с бомбами обнаружили георгиевские ленточки и поздравления с 23 февраля.

В ФСБ предупредили граждан об опасности посылок и подарков от неизвестных лиц и попросила их не принимать.

Ранее ФСБ предотвратила теракт против крымского митрополита Тихона.