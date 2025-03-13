ФСБ нашла в посылках с бомбами для участников СВО георгиевские ленточки

ФСБ нашла в посылках с бомбами георгиевские ленточки и поздравления с 23 февраля

В наборах, содержащих взрывные устройства, замаскированные под парфюмерные изделия, которые были направлены участникам специальной военной операции от украинских спецслужб, обнаружены георгиевские ленточки и поздравления с 23 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

На представленных службой кадрах можно увидеть четыре коробки, к которым прикреплены георгиевские ленточки, а также открытку с поздравлением по случаю Дня защитника Отечества.

В четверг, 13 марта, Федеральная служба безопасности РФ пресекла серию терактов украинских спецслужб в отношении российских военных и госслужащих. В аэропорту г. Челябинска в почтовых отправлениях обнаружено пять посылок, содержащих самодельные взрывные устройства, закамуфлированные под подарочные парфюмерные наборы, которые были обезврежены прибывшими на место происшествия взрывотехниками ФСБ России. Взрывные устройства предназначались адресатам в Москве, Воронеже, в Краснодарском крае и в Саратовской области.

Ранее ФСБ предотвратила теракт против крымского митрополита Тихона.