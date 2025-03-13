ФСБ предостерегла граждан от получения посылок от незнакомых отправителей

ФСБ: не принимайте посылки и подарки от незнакомцев

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ на фоне активности диверсионно-террористической деятельности спецслужб Украины просит граждан не принимать от незнакомцев подарки и посылки. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

«С учетом активно проводимой украинскими спецслужбами диверсионно-террористической деятельности, ставящей под угрозу жизнь граждан нашей страны, ФСБ России напоминает о необходимости сохранения бдительности и недопустимости получения посылок и подарков от неизвестных отправителей», — говорится в сообщении.

В марте ФСБ пресекла серию терактов украинских спецслужб в отношении российских военных и госслужащих. Во время досмотра в аэропорту Челябинска сотрудники службы обнаружили пять посылок, содержащих самодельные взрывные устройства, закамуфлированные под подарочные парфюмерные наборы. Их обезвредили взрывотехники ФСБ. По заключению экспертов, взрывные устройства находились на боевом взводе и должны были сработать при открытии упаковки получателем.

Отмечается, что взрывчатые устройства предназначались адресатам в Москве, Воронеже, а также в Краснодарском крае и Саратовской области. Их отправил с помощью «Почты России» завербованный украинскими спецслужбами гражданин Российской Федерации 2003 года рождения.

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