Украина готовила теракты против участников СВО и госслужащих

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ пресекла серию терактов украинских спецслужб в отношении российских военных и госслужащих. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

«В ходе досмотровых мероприятий в аэропорту г. Челябинска в почтовых отправлениях обнаружено пять посылок, содержащих самодельные взрывные устройства, закамуфлированные под подарочные парфюмерные наборы, которые были обезврежены прибывшими на место происшествия взрывотехниками ФСБ России. По заключению экспертов, взрывные устройства находились на боевом взводе и должны были сработать при открытии упаковки получателем», — говорится в сообщении ЦОС.

Отмечается, что взрывчатые устройства предназначались адресатам в Москве, Воронеже, а также в Краснодарском крае и Саратовской области. Их отправил с помощью «Почты России» завербованный украинскими спецслужбами гражданин Российской Федерации 2003 года рождения.

Ранее ФСБ предотвратила теракт против крымского митрополита Тихона.