Кличко уволит ряд чиновников в Киеве после обысков

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал уволить ряд чиновников городской администрации после обысков и уголовных дел, связанных с коррупцией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Проверки в разных департаментах продолжаются, и это будут не последние увольнения ради очистки. В сфере градостроительства столицы и земельных отношений, как и говорили ранее, будет осуществлена реорганизация», — заявил глава украинской столицы.

Кличко добавил, что дал поручение провести проверку ряда документов по земельным участкам, о которых говорится в расследовании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). В настоящее время готовятся решения и по реорганизации структурных подразделений киевской горадминистрации.

До этого украинские СМИ сообщали, что Кличко 28 февраля заявил об увольнении трех чиновников Киевской городской государственной администрации. Также сообщалось о сложении мандата депутата Киевсовета после скандала о незаконных сделках с землей.

4 марта НАБУ сообщала, что всего за восемь лет существования организации и специализированной антикоррупционной прокуратуры подозрения в коррупции получили 68 действующих и бывших депутатов.

В феврале текущего года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что масштаб коррупции в ключевых финансовых ведомствах страны исчисляется миллиардами гривен. По словам лидера страны, кадровые изменения в руководстве ключевых финансовых ведомств Украины привели к раскрытию теневых схем.

Ранее прокурор в США заинтересовался связанным с Украиной бизнесом конгрессмена.