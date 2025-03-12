Временно исполняющий обязанности прокурора США в Вашингтоне, округ Колумбия, Эдвард Мартин запросил информацию о бизнесе, который был основан уроженцем Украины, конгрессменом-демократом Евгением Виндманом. Об этом пишет газета Washington Post (WP) со ссылкой на заявление самого Виндмана.

Газета отмечает, что в своем заявлении Виндман, который выступал свидетелем по делу об импичменте президента США Дональда Трампа в 2019 году, говорит о запросе подробных данных о владельцах и государственном финансировании компании Trident Support LLC.

«Имеется запрос о разъяснении вашей личной финансовой информации. В частности, имеются вопросы по поводу того, получаете ли вы оплату за выполненную работу или по другим причинам», — говорится в письме прокурора.

Виндман, комментируя письмо прокурора, заявил, что Трамп намерен использовать государство в качестве инструмента для «запугивания» и «кампании возмездия».

В феврале член палаты представителей американского конгресса Анна Паулина Луна заявила, что США необходимо провести тщательную проверку деятельности президента Украины Владимира Зеленского на предмет растраты американской помощи. Она подчеркнула, что если бы помощь Украине со стороны США была направлена на защиту демократии и суверенитета, как утверждал сенатор от Калифорнии Адам Шифф, то у украинского лидера не должно было бы возникнуть проблем с аудитом всех средств федерального бюджета, отправленных Украине.

До этого колумнист американской газеты Hill и бывший офицер ВМС США Джеймс Дюрсо призвал привлечь к ответственности Зеленского и его окружение за коррупцию и нецелевое использование американской военной помощи.

Ранее суд в США признал Китай виновным в сокрытии данных о распространении коронавируса.