Москвичей призвали отказаться от спонтанных поездок в сильный шторм

Москвичам рекомендуется переждать сильный шторм, который ожидается в пятницу, 14 марта, в помещении, а также исключить спонтанные поездки. Об этом »Москве 24» рассказал эксперт по выживанию Михаил Ярин.

По его словам, спрятаться от непогоды на остановках не получится. Вместо этого лучше зайти в магазин, спуститься в подземный переход или метро. Он также призвал не парковать автомобили вблизи деревьев.

«Шторм нужно пересидеть. Смотрим, какая ситуация на улице: если дует так, что даже знаки дорожные отрывает, значит, никуда не едем, просто сидим в помещении. <...> Если же на улицу все-таки срочно надо, передвигаться лучше группами по два-три человека. Плюс не ходить около щитов, деревьев», — сказал Ярин.

Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков до этого рассказал, что столицу в пятницу накроет штормовая погода. По словам синоптика, в ночь с 13 на 14 марта будет облачно, дождь, порывы ветра могут достигать 17 м/с. Он добавил, что в выходные в Москве прогнозируются заморозки. На дорогах возможны гололедные явления.

Ранее москвичей призвали не бояться 9-балльного шторма.