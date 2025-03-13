«Сюрпризы весны»: москвичей призвали не бояться 9-балльного шторма

Метеоролог Шувалов: в Москве будет сильный ветер, но не ураган или шторм

В пятницу, 14 марта, погода в Москве действительно резко изменится – в городе начнет дуть сильный ветер, заметно похолодает. Однако ураган не прогнозируется, сообщения о надвигающемся на столичный регион 9-балльном шторме – это преувеличение, заявил 360.ru метеоролог Александр Шувалов.

«Изменения погоды будут, сильный ветер будет. Но что поделать? Весна богата на сюрпризы», — отметил синоптик.

По его словам, завтра ветер начнет постепенно крепчать и к 18:00 может усилиться до 18 метров в секунду на фоне приближения северо-западного циклона. Однако, несмотря на прогнозируемый сильный ветер, сообщения о 9-балльном шторме преувеличены, считает Шувалов.

«В пятницу нужно ждать сильный ветер, но не ураган, — заверил синоптик. — После прохождения холодного фронта ветер начнет стихать к утру в субботу и произойдет редкая перемена облачных масс, похолодает до -3 ночью».

Напомним, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в пятницу ожидается сильный шторм, порывы ветра будут достигать 18-23 метров в секунду. По его словам, по шкале Бофорта это соответствует «девятибалльному шторму».

Ранее МЧС предупредило о шторме с высокими волнами у берегов Южных Курил.