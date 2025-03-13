В пятницу в Москве ожидается штормовая погода

Синоптик Цыганков: в пятницу Москва окажется под влиянием штормовой погоды

Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал агентству городских новостей «Москва», что столицу в пятницу накроет штормовая погода.

По словам синоптика, циклон придет в Москву в ночь на 14 марта.

«В ночь с 13 на 14 марта будет облачно, дождь, порывы ветра могут достигать 17 м/с, температура — от плюс 5 до плюс 10. Завтра днем облачно и небольшой дождь, к вечеру возможен мокрый снег, температура — до 17 градусов тепла, ожидается усиление ветра до 20 м/с», — поделился Цыганков.

Он добавил, что в выходные в Москве прогнозируются заморозки. На дорогах возможны гололедные явления.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что сильный шторм ожидается в Москве в пятницу, 14 марта, порывы ветра будут достигать 18-23 метров в секунду.

Он рассказал, что температура воздуха в пятницу, несмотря на дожди, поднимется до рекордных +14℃.

Ранее синоптик оценил вероятность половодья на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.