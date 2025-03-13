Стало известно о программе реабилитации детей, пострадавших от украинской агрессии

Программа поддержки пострадавших от украинской агрессии детей, которую прорабатывают профильные ведомства по поручению президента РФ Владимира Путина, ожидается в ближайшие месяцы. Об этом во время рабочей поездки в ЛНР рассказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, слова которой передает ТАСС.

«Одно из решений, которое было в рамках нашего доклада, это создание комплексной программы реабилитации детей, пострадавших от действий киевского режима. Недавняя встреча под руководством профильного вице-премьера утвердила сроки решения этой задачи», — сказала Кузнецова.

По ее словам, программа будет включать в себя лечение, реабилитацию, психологическое сопровождение, а также выплаты. На них, как отметила Кузнецова, Госдума предусмотрела на этот год больше средств, чем ранее. Основная задача такой программы, подчеркнула вице-спикер Думы, — поддержать каждую семью, в которой пострадал ребенок.

В феврале этого года российский боец с позывным «Солдат» пришел на помощь семье с ребенком в Артемовске Луганской народной республики во время обстрела со стороны украинской армии.

Спасенная Светлана Радченко отметила, что боец был с семьей до конца, пока не передал их сослуживцам для отправки в пункт временного размещения.

Ранее стало известно, сколько детей в России находятся в социально опасном положении.