Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Стало известно о программе реабилитации детей, пострадавших от украинской агрессии

В ГД в ближайшие месяцы ожидают комплексную программу реабилитации раненых детей
close
Natalia Deriabina/Shutterstock/FOTODOM

Программа поддержки пострадавших от украинской агрессии детей, которую прорабатывают профильные ведомства по поручению президента РФ Владимира Путина, ожидается в ближайшие месяцы. Об этом во время рабочей поездки в ЛНР рассказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, слова которой передает ТАСС.

«Одно из решений, которое было в рамках нашего доклада, это создание комплексной программы реабилитации детей, пострадавших от действий киевского режима. Недавняя встреча под руководством профильного вице-премьера утвердила сроки решения этой задачи», — сказала Кузнецова.

По ее словам, программа будет включать в себя лечение, реабилитацию, психологическое сопровождение, а также выплаты. На них, как отметила Кузнецова, Госдума предусмотрела на этот год больше средств, чем ранее. Основная задача такой программы, подчеркнула вице-спикер Думы, — поддержать каждую семью, в которой пострадал ребенок.

В феврале этого года российский боец с позывным «Солдат» пришел на помощь семье с ребенком в Артемовске Луганской народной республики во время обстрела со стороны украинской армии.

Спасенная Светлана Радченко отметила, что боец был с семьей до конца, пока не передал их сослуживцам для отправки в пункт временного размещения.

Ранее стало известно, сколько детей в России находятся в социально опасном положении.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами