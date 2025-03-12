Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько детей в России находятся в социально опасном положении

Львова-Белова: более 200 тысяч детей находятся в социально опасном положении
close
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Более 200 тысяч детей в России живут в семьях в социально опасном положении. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова, ее цитирует РИА Новости.

«Есть группа, на которую мы должны обращать внимание: это семьи в социально опасном положении и дети, которые находятся в этих семьях. Сейчас их 206 тысяч. Мы понимаем, что потенциально эти дети могут попасть в учреждение, если семья не получит своевременную помощь», — сказала омбудсмен на форуме «Семья на первом месте: эффективная система профилактики социального сиротства».

В феврале этого года в Подмосковье мать избила двоих детей и свалила вину на сожителя. Инцидент произошел в одной из многоэтажек в Жуковском. Около двух часов ночи соседи услышали истошные детские крики и вызвали полицию и скорую помощь. Войдя в квартиру, стражи порядка обнаружили в одной из комнат избитого восьмилетнего мальчика, рядом с ним в кроватке лежал трехмесячный младенец в синяках и ссадинах.

Мать детей заявила, что младшего сына избил ее сожитель, однако мужчины почти сутки не было дома. Женщину доставили в отдел полиции, детей из семьи изъяли.

Ранее в Петербурге мать с собутыльником избили сына-школьника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами