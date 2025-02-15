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Российский боец спас семью с ребенком в ЛНР во время обстрела

RT: раненый боец ВС России спас семью с ребенком в Артемовске во время обстрела
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Евгений Биятов/РИА Новости

Солдат российской армии с позывным «Солдат» пришел на помощь семье с ребенком в Артемовске Луганской народной республики во время обстрела со стороны украинской армии. О подвиге бойца в интервью RT рассказала спасенная им Светлана Радченко.

По ее словам, военнослужащий ВС РФ вывел ее с ребенком из-под обстрела, несмотря на полученное ранение.

«Солдата ранило в руку, но он сумел нас вместе с котом закинуть быстро в безопасный угол. А туда, где мы шли, через минуту прилетел снаряд», — рассказала она.

Радченко отметила, что боец был с семьей до конца, пока не передал их сослуживцам для отправки в пункт временного размещения.

До этого медсестра ефрейтор Людмила Болилая в ходе обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) российских позиций кассетными боеприпасами накрыла собой тяжелораненого бойца, приняв на себя все поражающие элементы и осколки.

Женщина, находясь на пункте управления, выбежала на поверхность во время обстрела, быстро сориентировалась в стремительно меняющейся обстановке. Затем, находясь под огнем противника, начала оказывать неотложную медицинскую помощь раненым военнослужащим, а также подготовила российских бойцов к дальнейшей эвакуации.

Ранее найденная в грязи икона спасла российского бойца в зоне СВО.

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