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В СФ заявили, что проект об умерщвлении животных в приютах не может быть принят

Клишас: законопроект об умерщвлении животных в приютах противоречит Конституции
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Законопроект о защите людей от нападений бездомных животных, который позволит среди прочего умерщвлять содержащихся в приютах животных, не может быть поддержан в представленной редакции, поскольку противоречит Конституции. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, передает ТАСС.

«Мы в заключении нашего комитета подчеркиваем, что в представленной редакции это поддержано не может быть, потому что это напрямую противоречит конституционно-правовому регулированию в данной сфере, которое уже установлено», — заявил он.

Клишас подчеркнул, что решения Конституционного суда не подлежат пересмотру и являются обязательными для всех органов власти, включая федеральный парламент.

18 июля прошлого года Конституционный суд России, после того, как рассмотрел запрос Верховного суда Республики Бурятия, вынес решение, что умерщвление бездомных животных в пунктах временного содержания является исключительной мерой, направленной на предотвращение прямой угрозы человеку. КС подчеркнул, что такие меры могут быть приняты, если конкретное животное без владельца совершило нападение на человека или проявляет немотивированную агрессивность, а также болеет опасной болезнью или испытывает физические страдания.

1 марта в Государственную думу был внесен законопроект о защите жизни и здоровья граждан от угроз, исходящих от бездомных животных. Депутаты предложили наделить законодательные органы российских регионов правом самостоятельно устанавливать максимальные сроки содержания животных в приютах.

Ранее сообщалось, что половина домашних питомцев в России раньше были бездомными.

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