Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

КС признал умерщвление бездомных животных исключительной мерой

КС: умерщвление животных возможно только в случае их опасности для человека

close
100%
Depositphotos

Конституционный суд России (КС РФ) постановил, что умерщвление бездомных животных в пунктах временного содержания должно быть исключительной мерой, направленной на предотвращение прямой угрозы человеку. Решение было принято на заседании суда, передает ТАСС.

«Таковое (умерщвление — «Газета.Ru») может осуществляться, если конкретное животное без владельца совершило нападение на человека или проявляет немотивированную агрессивность», — говорится в сообщении.

КС РФ также указал, что умерщвление бездомного животного может быть произведено в случае, если оно является носителем возбудителя опасной болезни или же болеет ею. Также такие действия возможны в случаях необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособного животного.

До этого директор благотворительного фонда помощи животным «Сердца в унисон» Юлия Бабенко прокомментировала споры вокруг закона об эвтаназии бездомных животных в России. По словам зоозащитницы, в настоящее время нормативный акт вряд ли поможет решить проблему. Всех собак и кошек, по ее словам, выловить с улицы никто не сможет.

Генпрокуратура РФ также сочла негуманными законы об усыплении бездомных животных.

Ранее сообщалось, что половина домашних питомцев в России раньше были бездомными.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами