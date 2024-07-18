КС признал умерщвление бездомных животных исключительной мерой

Конституционный суд России (КС РФ) постановил, что умерщвление бездомных животных в пунктах временного содержания должно быть исключительной мерой, направленной на предотвращение прямой угрозы человеку. Решение было принято на заседании суда, передает ТАСС.

«Таковое (умерщвление — «Газета.Ru») может осуществляться, если конкретное животное без владельца совершило нападение на человека или проявляет немотивированную агрессивность», — говорится в сообщении.

КС РФ также указал, что умерщвление бездомного животного может быть произведено в случае, если оно является носителем возбудителя опасной болезни или же болеет ею. Также такие действия возможны в случаях необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособного животного.

До этого директор благотворительного фонда помощи животным «Сердца в унисон» Юлия Бабенко прокомментировала споры вокруг закона об эвтаназии бездомных животных в России. По словам зоозащитницы, в настоящее время нормативный акт вряд ли поможет решить проблему. Всех собак и кошек, по ее словам, выловить с улицы никто не сможет.

Генпрокуратура РФ также сочла негуманными законы об усыплении бездомных животных.

Ранее сообщалось, что половина домашних питомцев в России раньше были бездомными.