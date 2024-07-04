Почти половина домашних питомцев в России раньше были бездомными

Почти половина — 45% — владельцев домашних питомцев взяли себе бездомных животных. Такие результаты показало совместное исследование образовательной платформы «Нетология», фонда помощи бездомным животным «Ника» и бренда «Четыре лапы», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом 31% респондентов нашли своих питомцев на улице, а 14% взяли из приюта. Примерно равные доли опрошенных приобрели будущего члена семьи у частных лиц или в специализированном питомнике и у заводчика: 30% и 27% соответственно. А у 17% россиян любимые питомцы появились в качестве подарка от близких.

По результатам исследования также выяснилось, что домашние питомцы есть у 90% россиян. У трети респондентов дома обитает не одно, а двое или трое животных. При этом абсолютное большинство граждан России — кошатники (73%), и только у 42% живут собаки. Также популярностью у респондентов пользуются рыбки, кролики, хомяки, крысы и черепахи.

Абсолютное большинство респондентов (94%) признаются, что домашние животные благоприятно влияют на психологическое состояние своих хозяев. Мнение насчет того, помогают ли питомцы соблюдать режим, поделились примерно поровну: 47% признали, что животные учат их быть собранными и планировать свой день, а 42% выстраивают режим вне зависимости от питомцев.

69% респондентов, которые работают удаленно, признались, что разрешают животным присутствовать на своем рабочем месте, так как это создает комфортную обстановку. Каждый десятый опрошенный, наоборот, отметил, что это его отвлекает от рабочего процесса.

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