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В Приморье суд рассмотрит жалобу на приговор американцу Блэку

Суд в Приморье рассмотрит жалобу на приговор американцу Блэку 7 апреля
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Илья Аверьянов/РИА Новости

В Приморье 7 апреля в 10:20 по местному времени (3:20 мск) состоится судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы на приговор, вынесенный американскому военнослужащему Гордону Блэку во Владивостоке. Об этом сообщил РИА Новости представитель суда.

«Заседание 7 апреля в 10.20 (3.20 мск)», — отметил собеседник.

Накануне защита Блэка, осужденного в Приморском крае, подала кассационную жалобу на приговор суда. Адвокат требует отменить обвинительный вердикт по статье об угрозе жизни и снизить наказание по статье о краже, ссылаясь на смягчающие обстоятельства.

Старший сержант Гордон Блэк служил в Южной Корее и в апреле 2024 года возвращался домой в Техас, но по пути заехал во Владивосток к своей российской девушке Александре Ващук. Согласно обвинению, Блэк похитил у Ващук 10 тысяч рублей. Однако защита настаивала на его финансовой состоятельности (зарплата около 600 тысяч рублей). В августе апелляционная жалоба Блэка была отклонена Приморским краевым судом, оставившим в силе первоначальный приговор Первомайского районного суда о лишении свободы сроком на 3 года и 9 месяцев.

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