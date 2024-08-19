Российский суд оставил в силе приговор американскому военному Блэку

Приморский краевой суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы американского военного Гордона Блэка, осужденного за кражу и угрозу убийством. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, приговор Первомайского районного суда от 19 июня был оставлен без изменений. Суд первой инстанции приговорил Блэка к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы.

До этого сообщалось, что министерство обороны США отказалось платить зарплату осужденному в России Блэку.

Старший сержант Гордон Блэк служил в Южной Корее и в апреле 2024 года возвращался домой в форт Кавазос в Техасе, но по пути заехал во Владивосток к своей девушке Александре Ващук. По данным телеканала NBC News, военный приехал в Россию без разрешения начальства. Согласно материалам обвинения, Блэк украл у девушки 10 тыс. руб. При этом защита Блэка отмечает, что у него не было необходимости совершать кражу, поскольку его зарплата составляла $7 тыс. (порядка 600 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что задержанный во Владивостоке американский военный критиковал НАТО и Байдена.