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Гражданина Германии заочно арестовали за незаконное пересечение границы РФ

Суд заочно арестовал гражданина Германии, снимавшего репортаж в Курской области

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Суд заочно арестовал гражданина Германии Коннолли Николаса Симона, которого обвиняют в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации в Курской области. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области, передает ТАСС.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания Коннолли Николаса Симона на территории Российской Федерации или с момента экстрадиции. Судебный акт может быть обжалован», — сказали в пресс-службе.

Иностранному гражданину заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 322 Уголовного кодекса России («Незаконное пересечение государственной границы РФ»).

До этого на подходе к финской границе в Ленинградской области задержали иностранца с рюкзаком. Пограничники задержали неизвестного без документов в специальной зоне. В рюкзаке у него были теплые вещи и средства личной гигиены. По данным погрануправления, иностранец хотел нелегально пересечь границу России с Финляндией.

Ранее российский суд заочно арестовал журналистку из Франции, побывавшую под Курском.

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