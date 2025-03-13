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Суд ЕС оставил в силе санкции против главы ВЭБ.РФ

Суд ЕС отклонил иск главы ВЭБ.РФ Шувалова об отмене санкций
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Суд Европейского союза оставил в силе санкции в отношении главы госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

«Иск господина Шувалова против Совета ЕС отклонен», — говорится в документе.

В ноябре прошлого года Европейский суд юстиции отказал бизнесмену Артему Уссу в рассмотрении искового заявления, в котором предприниматель требовал снять с него санкции, наложенные европейскими странами. Инстанция также предписала предпринимателю оплатить судебные издержки Совета ЕС.

В сентябре 2024 года Европейский суд в Люксембурге отклонил иски российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана, Геннадия Тимченко и его супруги Елены против решений Совета ЕС. Эти решения обязывают российских предпринимателей декларировать свои финансовые активы в странах ЕС в рамках санкций, введенных в связи с конфликтом на Украине.

Ранее в ЕС назвали условия снятия санкций с российских бизнесменов.

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