В ЕС назвали условия снятия санкций с российских бизнесменов

Высший суд Евросоюза (Court of Justice) 11 февраля провел открытые слушания по апелляциям пяти российских бизнесменов, оспаривающих сохранение их в санкционном списке ЕС. Ключевым вопросом стало определение условий для снятия ограничений, включая полный выход из российской экономики. С материалами слушания ознакомился РБК.

Суд общей юрисдикции ЕС ранее отказал Дмитрию Пумпянскому, Виктору Рашникову, Дмитрию Мазепину, Герману Хану и Тиграну Худавердяну в исключении из санкционного списка. Теперь их дела рассматривает Большая палата высшей инстанции в составе 15 судей.

Бизнесмены включены в список как «ведущие предприниматели, работающие в России» или связанные с секторами, приносящими значительный доход государству. Представитель Совета ЕС заявил, что для снятия ограничений необходимо «подлинное и полное» прекращение деятельности в российской экономике — например, продажа долей в компаниях без последующих инвестиций.

«Доказательство реального выхода лежит на самом бизнесмене. Номинальная передача акций или уход с поста недостаточны», — подчеркнул юрисконсульт Совета ЕС.

6 февраля стало известно, что Петр Авен и Михаил Фридман продали свои доли в Альфа-банке и связанной с ним страховой компании, чтобы добиться снятия санкций.

Ранее в Германии заподозрили, что Абрамович уклоняется от санкций.