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Суд ЕС отклонил иски Фридмана и Тимченко по санкциям

Суд ЕС решил, что Фридман и Тимченко должны раскрыть свои активы в Европе

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Европейский суд в Люксембурге отклонил иски российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана, Геннадия Тимченко и его супруги Елены против решений Совета ЕС. Эти решения обязывают российских предпринимателей декларировать свои финансовые активы в странах ЕС в рамках санкций, введенных в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз суда.

Тем самым суд подтвердил решение Совета ЕС о том, что указанные лица должны раскрыть информацию о своих финансовых активах и сотрудничать с соответствующими национальными органами стран ЕС.

Кроме того, суд постановил, что Фридман, Авен, Хан и супруги Тимченко должны покрыть собственные судебные издержки, а также расходы, понесенные Советом ЕС.

Суд, как сообщается, также отклонил иски супруги предпринимателя Алексея Мордашова Марины и предпринимателя Мусы Бажаева с требованием отменить санкции Евросоюза.

До этого Авен и Фридман назвали ошибкой свои прежние решения инвестировать в проекты на Западе.

Ранее суд ЕС отменил санкции против двух россиян.

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