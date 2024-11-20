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Суд ЕС отказал Артему Уссу в снятии санкций

Европейский суд юстиции отклонил иск Артема Усса с требованием отмены санкций

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Фото из соцсети Артема Усса

Находящийся в Люксембурге Европейский суд юстиции отказал бизнесмену Артему Уссу в рассмотрении искового заявления, в котором предприниматель требовал снять с него санкции, наложенные европейскими странами. Об этом пишет ТАСС.

«Иск отклонен», — сообщила инстанция, которая, помимо прочего, предписала Уссу оплатить судебные издержки Совета ЕС.

В октябре 2022 года Усс был задержан в Италии по запросу Соединенных Штатов. Американские власти обвиняли россиянина в контрабанде венесуэльской нефти, торговле военными технологиями через подставные компании, отмывании денег и нарушении санкций. Ему грозило до 30 лет тюрьмы.

22 марта 2023 года, на следующий день после одобрения его принудительной экстрадиции, Усс сломал свой электронный браслет и бежал из квартиры в коммуне Базильо неподалеку от Милана. Предполагается, что он пересек наземную границу Италии с одной из соседних стран, вероятно, со Швейцарией или Словенией.

Corriere della Sera и La Repubblica писали со ссылкой на следствие, что у Усса была целая сеть сообщников и что ему могли помочь российские спецслужбы. Сам бизнесмен это отрицает.

В июне 2023-го ЕС ввел санкции против Усса.

Ранее в Евросоюзе назвали условия для снятия санкций с России.

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