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На Москву на этой неделе обрушится 9-балльный шторм

Тишковец: шторм ожидается в Москве 14 марта, порывы ветра достигнут 18-23 м/с
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Silas Stein/dpa/Global Look Press

Сильный шторм ожидается в Москве в пятницу, 14 марта, порывы ветра будут достигать 18-23 метров в секунду. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

Он рассказал, что температура воздуха в пятницу, несмотря на дожди, прогреется до рекордных +14℃.

«14 марта в середине дня порывы ветра в Москве будут достигать опасных 18-23 метров в секунду с пиком шторма на период 15-18 часов, что по шкале Бофорта соответствует «девятибалльному шторму», — сказал Тишковец.

При таком ветре, как пояснил специалист «Фобоса», воздушный поток давит силой до 30-35 кг на метр площади, ломает ветки деревьев, сносит шаткие конструкции, а также может повредить шифер с крыш и дымовые трубы.

Зона штормового ветра распространится на всю Центральную Россию. К выходным ветер стихнет, но резко похолодает. Кроме того, предупредил синоптик, ночью на дорогах возникнет гололедица.

До этого сообщалось, что в четверг, 13 марта, в Московской области может потеплеть до +18°C.

Ранее синоптик оценил вероятность половодья на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

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