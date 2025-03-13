МЧС предупредило о шторме с высокими волнами у берегов Южных Курил

МЧС: волны высотой более 4 метров возможны у южных Курил

В пятницу в Охотском море у берегов Южных Курил ожидается шторм с волнами высотой более 4 метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области.

Как сообщили в Сахалинском управлении Росгидромета, вечером 14 марта у побережья острова Итуруп ожидается сильное волнение моря, волны будут достигать 4 метров и более. Ситуация сохранится до утра 15 марта.

В МЧС уточнили, что направили экстренное предупреждение и рекомендации в администрацию Курильского района, а также в Сахалинскую службу наблюдения за флотом. Жителям указанного района рекомендовано держаться на расстоянии от моря.

До этого приморский дайвер продемонстрировал морские звезды, запечатленные на внутренней стороне льда.

Также летом 2024 года дайверы из США провели 38 часов в открытом море после того, как потерялись во время шторма.

Ранее трех сапсерферов едва не унесло в открытое море в Приморье.