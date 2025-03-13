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ФСБ узнала о подготовке теракта в Ставрополе

ФСБ: четыре человека заподозрены в подготовке теракта в Ставрополе
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ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Четыре человека, являющиеся сторонниками террористической организации, подозреваются в подготовке теракта в Ставрополе на День защитника Отечества 23 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Ставропольскому краю, передает ТАСС.

Отмечается, что четверо местных жителей присягнули на верность представителям одной из запрещенных на территории России украинских террористических организаций. После они спланировали совершение теракта на территории Ставрополя.

В УФСБ добавили, что в оборудованных тайниках и по местам проживания подозреваемых были найдены самодельные бомбы и детонаторы к ним. В отношении четырех человек возбуждено уголовное дело по факту подготовки к совершению теракта.

11 марта сообщалось, что суд в Ростове приговорил к 17 годам лишения свободы 30-летнего Игоря Судиловского за подготовку по заданию украинских спецслужб подрыв дома военного в Севастополе.

До этого суд приговорил жительницу Энергодара к 15 годам колонии за попытку подрыва линии электропередачи.

Ранее Путин заявил, что украинские спецслужбы спланировали большую часть терактов, произошедших в РФ в 2024 году.

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