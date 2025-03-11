Суд приговорил к 17 годам готовившего подрыв дома военного в Севастополе

Южный окружной военный суд вынес приговор 30-летнему Игорю Судиловскому, назначив ему 17 лет лишения свободы, он был признан виновным в подготовке взрыва многоквартирного дома в Севастополе, где проживал российский военный. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ростовской области.

Суд постановил, что первые три года Судиловский проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. Также ему назначены ограничительные меры в виде годового ограничения свободы и штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Как стало известно, в 2024 году Судиловский вышел на связь с сотрудником украинских спецслужб, желая действовать против Российской Федерации. Следуя полученным указаниям, он через тайник на территории Севастополя получил радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, предназначенное для подрыва части многоквартирного дома на улице Казачьей.

Чтобы осуществить замысел, мужчина долго следил за обстановкой во дворе дома, а потом заложил бомбу около первого подъезда и замаскировал ее. Однако действия Судиловского пресекли правоохранители.

Мужчина признан виновным по ст. 275 УК (государственная измена), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на теракт) и п. «в» ч. 3 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывного устройства).

На днях правоохранители задержали в Луганской народной республике (ЛНР) гражданина Украины Артема Куджанова по обвинению в шпионаже. Как уточнили в прокуратуре, с июля по август 2022 года Куджанов добровольно собирал информацию о местах расположения российских военных на территории ЛНР.

Ранее в Харьковской области задержали жителя села по подозрению в шпионаже для ВСУ.