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Суд приговорил жительницу Энергодара к 15 годам колонии за попытку подрыва ЛЭП

ГП РФ: cуд приговорил жительницу Энергодара к 15 годам за попытку подрыва ЛЭП

В Запорожской области суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 56-летней жительницы города Энергодара, которая признана виновной в подготовке диверсии. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

По данным следствия, в феврале 2022 года женщина вступила в созданное спецслужбами Украины диверсионное сообщество. В июне 2024 года в Энергодаре она забрала из тайника муляж самодельного взрывного устройства — настоящее за несколько дней до этого обнаружили и подменили сотрудники регионального управления ФСБ. 12 июня 2024 года подсудимая закрепила муляж на опоре линии электропередачи (ЛЭП), после чего была задержана.

Суд назначил виновной наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

4 марта сообщалось, что россиянина приговорили к 20 годам лишения свободы за подготовку подрыва личного состава и техники Вооруженных сил РФ на территории Белгородской области. Из заявления следует, что мужчину задержали с поличным, когда он готовился к совершению теракта по заданию специальных служб Украины.

Ранее Путин заявил, что украинские спецслужбы спланировали большую часть терактов, произошедших в РФ в 2024 году.

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