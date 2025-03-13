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Россиянам рассказали, какие профессии будут востребованы через пять лет

HR-эксперт Зеленкова: через пять лет будут востребованы цифровые профессии
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К 2030 году наиболее востребованными станут профессии, связанные с цифровыми технологиями и автоматизацией. Об этом сообщила РИАМО HR бизнес-партнер КГ PROGRESS Екатерина Зеленкова.

Она отметила, что цифровые технологии охватывают все области жизни и профессионалы в сфере IT, цифрового маркетинга, анализа данных, разработки программного обеспечения становятся особенно востребованными. В то же время быстрое развитие автоматизации ведет к уменьшению потребности в ручном труде, что повышает значимость инженеров-робототехников, экспертов по искусственному интеллекту и автоматизированным системам управления в различных отраслях.

«Сфера медицины также продолжит активно развиваться. Старение населения и внедрение передовых медицинских технологий повысят потребность в квалифицированных врачах, биоинженерах, специалистах по персонализированной медицине и телемедицине», — продолжила Зеленкова.

Кроме того, по ее словам, будут востребованы экологи, специалисты по возобновляемым источникам энергии и управлению отходами.

До этого Зеленкова говорила, что школьникам стоит определяться с профессией не в 11 классе, а хотя бы в девятом. Будущим специалистам она посоветовала активно ходить на различные курсы, участвовать в вебинарах, конкурсах и конференциях в качестве слушателя. Родителям же необходимо поддерживать ребенка и направлять.

Ранее в России заявили о начале «золотого века» профориентации.

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