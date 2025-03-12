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В России заявили о начале «золотого века» профориентации

Программа «Билет в будущее» охватила все 89 регионов России
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Пресс-служба Фонда Гуманитарных Проектов

За 5 лет полномасштабная единая модель профориентации «Билет в будущее» охватила все 89 регионов России, заявил заместитель директора Фонда гуманитарных проектов по развитию Александр Тарасов.

Он отметил, что количество школьников, которые воспользовались бесплатной государственной профориентацией, превысило 5 млн.

По словам Тарасова, в России сейчас наблюдается начало «золотого века» профориентации.

«Уже видны первые плоды ее внедрения на государственном уровне. Если раньше сфера профессионального самоопределения была факультативной дисциплиной, то теперь уровень ее проникновения во все направления деятельности демонстрирует широкий интерес», — сказал он.

Тарасов добавил, что в России практически все крупные институты, проекты и компании вовлечены в формирование нового осознанного отношения к профессии.

«Опыт программы «Билет в будущее» принесет всем участникам трудового рынка большую пользу. Как и 5 лет назад «Билет в будущее» постулирует готовность делиться экспертными и методическими наработками, созданными по задаче Министерства просвещения РФ по поручению Президента РФ Владимира Путина», — сказал он.

С начала 2025 года на цифровой платформе проекта было пройдено 2 млн диагностик. Также с 2021 года интерес педагогов к развитию в профориентации вырос в 15 раз (в России появилось 100 тыс. педагогов по профориентации). Число прошедших диагностики школьников увеличилось до 2,3 млн, а общее число зарегистрированных на платформе детей выросло с 600 тыс. до 3,5 млн человек. Кроме того, число детей, принявших участие в профориентационных мероприятиях, выросло в 9 раз (до 4,5 млн человек).

Свою заинтересованность в ранней профориентации проявляют и работодатели. Программа «Билет в будущее» привлекла в профориентационную практику более 9,5 тыс. партнеров.

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