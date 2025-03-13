НR-эксперт рассказала, как выбрать будущую профессию еще в школе

Школьникам стоит определяться с профессией не в 11 классе, а хотя бы в девятом. Такой совет в беседе с РИАМО дала HR бизнес-партнер КГ PROGRESS Екатерина Зеленкова. По ее словам, важно активно ходить на различные курсы, участвовать в вебинарах, конкурсах и конференциях в качестве слушателя. Родителям же необходимо поддерживать будущего специалиста и направлять.

«В первую очередь стоит оценить свои интересы и способности — выбирайте сферу, которая вам действительно нравится и где у вас есть сильные стороны. Помимо этого, полезно изучить рынок труда: ознакомьтесь с прогнозами по востребованным профессиям, посмотрите, какие навыки сейчас особенно ценятся у работодателей», — сказала Зеленкова.

При этом она подчеркнула, что не нужно бояться ошибиться, поскольку мир стремительно меняется, появляются новые профессии. Способность адаптироваться и осваивать новые навыки станет ключевым фактором успешной карьеры, заключила эксперт.

Накануне заместитель директора Фонда гуманитарных проектов по развитию Александр Тарасов сообщил, что количество школьников, которые воспользовались бесплатной государственной профориентацией, превысило 5 млн.

По его словам, за 5 лет полномасштабная единая профориентационная модель «Билет в будущее» охватила все 89 регионов России. Он также подчеркнул, что в России практически все крупные институты, проекты и компании вовлечены в формирование нового осознанного отношения к профессии.

Ранее выпускникам дали советы, куда поступать, если еще не определился с будущей профессией.