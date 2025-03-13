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Аэропорты Саратова и Пензы возобновили работу

Росавиация: в аэропортах Саратова и Пензы сняли ограничения на полеты
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Zotov Dmitrii/Shutterstock/FOTODOM

В аэропортах Саратова и Пензы сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушел» один самолет, совершавший рейс в Саратов», — написал представитель ведомства.

Кореняко уточнил, что ограничения были сняты в 11:00 мск. По его словам, во время их действия экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на работу аэропорта Саратова вводились в 07:45 мск 13 марта. Кореняко отмечал, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В 8:33 ограничения ввели в аэропорту Пензы.

Ранее аэропорт в Волгограде снял временные ограничения.

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