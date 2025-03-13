В Саратове повторно временно ограничили полеты

В саратовском аэропорту Гагарин введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Об этом в Telegram-канале пишет пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения в 07:45 МСК введены на работу аэропорта Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», — пишет Кореняко.

На протяжении суток это уже второй раз, когда саратовский аэропорт вводит ограничения на прием и вылет воздушных судов. Первый раз ограничения были введены в 22.30 12 марта, затем сняты в 2.30 13 марта.

11 марта сообщалось, что пять аэропортов в Российской Федерации, где вводились ограничения на прием и отправку самолетов, возобновили работу в штатном режиме. Были сняты ограничения на работу трех столичных аэропортов — Домодедово, Жуковского и Внуково. В то же время прием и отправку самолетов возобновили воздушные гавани в городах Нижний Новгород и Ярославль. В период действия ограничений на запасные аэродромы были вынуждены «уйти» 46 самолетов из числа следовавших в Домодедово, Внуково и Жуковский.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково почти на час вводили ограничения.