Аэропорт в Волгограде снял временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Волгограда (Гумрак) в 9:03 по московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров.

Временные ограничения вводились в 8:00 мск.

Незадолго до этого ограничения были введены в аэропортах Саратова и Калуги. В последнем позднее они были сняты.

11 марта ряд аэропортов России ограничил работу после массированной атаки беспилотников. Так, вводились ограничения на прием и отправку самолетов в Домодедово, Жуковском и Внуково, а также аэропортах городов Нижний Новгород и Ярославль.

В период действия ограничений на запасные аэродромы были вынуждены «уйти» 46 самолетов из числа следовавших в Домодедово, Внуково и Жуковский.

Ранее стало известно, что в марте к аэропортам Москвы запретят вызывать такси, если нет стоек для заказа.