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В Госдуме предложили расширить «черный список» на недобросовестных работодателей

Миронов предложил вносить в «черный список» компании, не платящие зарплаты
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Depositphotos

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил вносить в реестр недобросовестных работодателей компании, не платящие зарплаты сотрудникам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представленное в Государственной думе обращение.

«Включение в реестр недобросовестных работодателей организаций, привлекаемых к ответственности за невыплату заработной платы, также будет иметь последствия для деловой репутации», — указано в предложениях СРЗП.

Соавтором обращения стал вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. Сам Миронов также прокомментировал обращение, заметив, что невыплата или систематическая задержка зарплаты – это очень серьезное нарушение прав граждан России.

Реестр недобросовестных работодателей появился 1 января 2025 года, в него вносятся организации, которые нарушают трудовое законодательство РФ. Среди таких нарушений — выплата зарплаты ниже МРОТ, а также подмена трудовых договоров гражданско-правовыми отношениями.

Также Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов сообщила о том, что к концу 2024 года средняя пенсия по старости в России составила 25 тыс. рублей и упала ниже трети от ежемесячной зарплаты.

Ранее россиянам рассказали о возможности получить сотни тысяч рублей из накопительной пенсии.

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