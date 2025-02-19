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Россиянам рассказали о возможности получить сотни тысяч рублей из накопительной пенсии

Бессараб: россияне могут получить около 411 тыс. рублей из накопительной пенсии
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Павел Лисицын/РИА Новости

Россияне могут получить накопительную часть пенсии в размере порядка 411 тыс. рублей. Об этом рассказала «Ленте.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб.

По ее словам, женщины имеют право на ежемесячные выплаты по накопительной пенсии с 55 лет, а мужчины — с 60-ти. Выплаты доступны, если сумма накоплений превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера. Сейчас минимальный порог составляет 1520 рублей в месяц.

Если сумма накоплений не достигает установленного порога, то можно получить единовременную выплату, которая, по словам Бессараб, может составить около 411 тыс. рублей. Однако депутат предупредила, что для получения этих денег нужно изучить условия договора с негосударственными пенсионными фондами и подать необходимое заявление.

Тем временем в Совфеде в, что с 2026 года россияне получат возможность выходить на пенсию без написания заявлений. Сейчас так назначают, в частности, страховые и социальные пенсии по потере кормильца, а также пенсии по инвалидности.

Ранее кандидат экономических наук рассказал «Газете.Ru», как накопить на старость.

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