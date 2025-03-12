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В России страховые пенсии упали ниже трети от средней зарплаты в 2024 году

НАПФ: средняя страховая пенсия по старости в РФ составила 25 тыс. рублей
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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

К концу 2024 года средняя пенсия по старости в России составила 25 тыс. рублей и упала ниже трети от ежемесячной зарплаты. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).

В организации уточнили, что в 2024 году средняя ежемесячная зарплата в стране составила примерно 86 тыс. рублей. Газета подсчитала, что при завершении трудовой деятельности пожилые люди на данный момент получают только 29% от среднего оклада, который могли бы получать в случае продолжения профессионального стажа.

Специалисты отметили, что данное соотношение оказалось самым минимальным с 2017 года. Тогда этот коэффициент находился на уровне в 36%. После этого он постепенно снижался и к 2030 году составил 30%. За последние 12 месяцев коэффициент просел на один процентный пункт.

До этого парламентарии от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) заявили, что будут продолжать добиваться в Госдуме увеличения пенсий россиянам за стаж более 30 лет. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что данная инициатива является принципиальным вопросом для партии.

Ранее россиянам рассказали о возможности получить сотни тысяч рублей из накопительной пенсии.

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