Пожар ликвидировали на территории промобъекта в Ростовской области

Ландшафтный пожар ликвидировали на месте падения БПЛА в Ростовской области

Пожарные ликвидировали возгорание на месте падения беспилотника в Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Ландшафтный пожар на месте падения БПЛА в х. Калининском Шолоховского района ликвидирован», — написал он.

В результате горения сухой травы в поле расположенный рядом промышленный объект не пострадал, добавил Слюсарь.

В ночь на 13 марта врио главы региона сообщал, что в Ростовской области отразили атаку пяти беспилотников, но из-за падения одного из них в хуторе Калининский Шолоховского района произошло возгорание на территории промобъекта. По его информации, в результате атаки никто не пострадал.

До этого украинские беспилотники повредили два объекта инфраструктуры в Воронежской области, сообщал губернатор Александр Гусев.

Ранее МЧС запретило россиянам сбивать дроны подручными средствами.