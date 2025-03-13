Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пожар ликвидировали на территории промобъекта в Ростовской области

Ландшафтный пожар ликвидировали на месте падения БПЛА в Ростовской области
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Пожарные ликвидировали возгорание на месте падения беспилотника в Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Ландшафтный пожар на месте падения БПЛА в х. Калининском Шолоховского района ликвидирован», — написал он.

В результате горения сухой травы в поле расположенный рядом промышленный объект не пострадал, добавил Слюсарь.

В ночь на 13 марта врио главы региона сообщал, что в Ростовской области отразили атаку пяти беспилотников, но из-за падения одного из них в хуторе Калининский Шолоховского района произошло возгорание на территории промобъекта. По его информации, в результате атаки никто не пострадал.

До этого украинские беспилотники повредили два объекта инфраструктуры в Воронежской области, сообщал губернатор Александр Гусев.

Ранее МЧС запретило россиянам сбивать дроны подручными средствами.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами