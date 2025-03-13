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Партия любителей пива намерена зарегистрироваться до конца года

Партия любителей пива попробует пройти регистрацию в Минюсте до конца года
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«Газета.Ru»

Партия любителей пива (ПЛП) планирует осенью 2025 года провести съезд и подать документы в Минюст для регистрации. Об этом сообщил ТАСС генеральный секретарь партии Константин Калачев.

В ноябре Калачев сообщал, что Минюст отказался зарегистрировать ПЛП из-за формальных ошибок.

Он рассказал, что партии после отказа в регистрации удалось сохранить свою структуру — региональные отделения и сторонники остались.

«Съезд пройдет до начала декабря сего года. После этого снова обратимся в Минюст. Пока просто зарегистрировали там новый оргкомитет», — сказал Калачев, добавив, что партия не прекратит попыток регистрации.

5 октября в Москве прошел учредительный съезд партии. Ее председатель Сергей Гришин заявил, что ПЛП — не оппозиционная партия. По его словам, им нужно, чтобы люди не уезжали, а приезжали в Россию.

Он также заявил, что важная социальная задача партии — добиться того, чтобы дети россиян хотели стать не чиновниками, а предпринимателями.

Ранее в Москве прошло собрание оргкомитета Партии любителей пива.

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