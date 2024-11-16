Минюст РФ не зарегистрировал Партию любителей пива

Минюст РФ отказался зарегистрировать Партию любителей пива (ПЛП) из-за формальных ошибок. Об этом рассказал учредитель партии Константин Калачев в интервью для Daily Storm.

«Поданное заявление не соответствует новой форме, установленной законодательством (реально есть изменения), юристы берут всю вину на себя», — рассказал соучредитель партии.

По словам Калашникова, для новой подачи заявки ПЛП придется проводить новый съезд.

«Пока не время улыбаться. Но, может, оно однажды наступит», — подчеркнул Калачев.

5 октября в Москве прошел учредительный съезд Партии любителей пива. Председатель ПЛП Сергей Гришин назвал социальной задачей партии мотивацию подрастающего поколения на открытие собственного дела и развитие частного сектора вместо присоединения к государственному сектору. Подробнее в материале «Газеты.Ru».

Ранее Калачев заявил, что пивная партия привнесет в российскую политику рок-н-ролла.