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В Москве прошло собрание оргкомитета Партии любителей пива

«Ъ»: собравшиеся в Москве экс-лидеры Партии любителей пива решили ее возродить

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Сергей Фадеичев/ТАСС

В среду, 22 мая, в Москве прошло собрание организационного комитета Партии любителей пива (ПЛП), ликвидированной еще в 1998 году. Как пишет «Коммерсант», прежние лидеры ПЛП, политолог Константин Калачев, художник Сергей Поляков и юрист Дмитрий Шестаков собираются возродить партию под старым названием.

Свое решение «любители пива» приняли после получения результатов заказанного ими социологического исследования, которое показало, что за ПЛП сейчас готовы отдать свои голоса 3-5% российских избирателей.

«Я пришел посмотреть, серьезные это люди и Костя отрабатывает деньги, или фрики. У меня хорошие новости: похоже, это фрики, а сейчас время фриков», — прокомментировал ситуацию в разговоре с «Ъ» политолог Михаил Виноградов.

В настоящее время у ПЛП нет конкретной программы, и проект, по словам Калачева, выступает «за все хорошее, против всего плохого». Уходить в оппозицию партия не намерена, но хочет стать альтернативой тем, «кто от имени власти толкает страну в архаику».

Финансировать партию будет предприниматель и инвестор Сергей Гришин.

Впервые о возрождении ПЛП один из ее основателей Константин Калачев заявлял в апреле. Тогда он сказал, что партия привнесет в российскую политику рок-н-ролла.

Ранее стала известна дата проведения выборов в Великобритании.

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