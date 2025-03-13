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Пострадавших при взрыве в Аргуне доставили в Нижний Новгород

Спецборт МЧС доставил пострадавших при взрыве в Аргуне в Нижний Новгород
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Министерство обороны России/РИА «Новости»

Пострадавшие при взрыве газа в Чечне были доставлены самолетом Ил-76 в Нижний Новгород на лечение. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«Спецборт МЧС России доставил в Нижний Новгород пострадавших из Грозного», — говорится в сообщении.

Речь идет о трех человеках, включая двух детей, которые получили ожоги в результате взрыва газа в хозяйственном магазине в городе Аргун 8 марта и нуждаются в высококвалифицированной медпомощи, отметили в ведомстве. Всего во время происшествия пострадали четыре человека.

Борт МЧС оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами. В полете пациентов сопровождали специалисты Минздрава, добавили в министерстве.

12 марта взрыв газа произошел в частном доме в Тобольске Тюменской области. В результате него пострадала женщина и ребенок.

Ранее МЧС сообщило, что желтый цвет пламени говорит о неисправности газового оборудования.

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