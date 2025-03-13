Более 100 человек, которые числились пропавшими без вести, нашли в Судже

РИА: в Судже нашли более 100 человек из списков пропавших без вести

В городе Суджа и окрестных населенных пунктах были найдены более ста человек, ранее считавшихся пропавшими без вести. Об этом сообщил РИА Новости помощник главы МЧС России Юрий Мезинов.

Кроме того, исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что из Суджи эвакуированы 68 граждан. По его словам, 52 человека разместили в пунктах временного размещения, а 16 забрали родственники.

12 марта стало известно, что Суджа, находившаяся под оккупацией ВСУ более полугода, теперь полностью контролируется российскими силами.

Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов в своем докладе президенту Владимиру Путину заявил, что группировка ВСУ в Курской области изолирована. Он также отметил, что на некоторых направлениях российские подразделения пересекли государственную границу и вышли в Сумскую область Украины.

Город расположен в Суджанском районе Курской области. Он образует одноименное муниципальное образование со статусом городского поселения как единственный населенный пункт в его составе. По последним данным, его население до вторжения ВСУ составляло 4941 человек.

Ранее Путин заявил, что рассчитывает на скорейшее освобождение Курской области.