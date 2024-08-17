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Над Украиной пролетел яркий падающий метеор

УНИАН сообщил о пролете яркого падающего метеора над Киевом и Харьковом

Ночью над территорией Украины заметили яркое пролетающее небесное тело. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания УНИАН.

Предполагается, что над страной пролетел падающий метеор, который видели в небе над Киевской, Харьковской и Житомирской областями страны. Также некоторые предполагают, что видели пролетающий спутник.

До этого в небе над Украиной заметили вспышку неизвестного происхождения, похожую на огромный метеорит.

Вспышка была зафиксирована над Днепропетровской и Харьковской областями. Официальных комментариев по этому поводу не было, однако поступали сведения о том, что вспышка, вероятно, была видна также в Полтавской, Сумской областях, в частях Запорожской области, контролируемых ВСУ, и, возможно, в других регионах.

Перед этим глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак удалил запись, где приписал вспышку в небе над Киевом 19 апреля 2023 года работе ПВО Украины. Пресс-секретарь ВСУ связал появление этой вспышки с метеором.

Ранее «дьявольская» комета Понса-Брукса одурачила астрономов «антихвостом».

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