В Польше обнаружили следы метеоритов в древних украшениях

Команда ученых под руководством доктора Альбера Жамбона выяснила, что в Польше в эпоху раннего железного века использовали метеоритное железо для изготовления украшений. Работа опубликована в журнале Journal of Archaeological Science: Reports (JAS).

Авторы работы провели исследование древних артефактов, найденных на двух кладбищах: Ченстохова-Раков и Ченстохова-Мирув. Эти памятники датируются примерно 750–600 годами до нашей эры. В ходе изучения было исследовано 26 железных предметов, среди которых были браслеты, кольца, ножи, копья и ожерелья.

Анализ с использованием рентгенофлуоресцентной спектрометрии, сканирующей электронной микроскопии и микротомографии показал, что четыре предмета, включая три браслета и булавку, содержат метеоритное железо. По уровню никеля ученые определили, что металл был добыт из атакситового метеорита — редкого вида железного метеорита с высоким содержанием никеля.

Интересно, что подобные находки крайне редки. Кладбище Ченстохова-Раков стало одним из самых насыщенных метеоритным железом археологических памятников мира, сравнимым с древнеегипетскими находками. Ученые предполагают, что железо было получено из метеорита, падение которого, возможно, наблюдали древние люди.

«Большие фрагменты метеоритов трудно обрабатывать, поэтому находка мелких осколков после падения более вероятна», — объяснил Альбер Жамбон.

Анализ также выявил, что метеоритное железо смешивали с обычным железом. Из-за различий в цвете металлов при плавке могли образовываться узоры, что делает эти артефакты древнейшим известным примером узорчатого железа, предшествующим дамасской стали.

Примечательно, что метеоритное железо не считалось особо ценным — предметы из него находили в захоронениях мужчин, женщин и детей, а также в погребениях с кремацией. В отличие от золота или серебра, этот металл не был маркером социального статуса.

«Во времена бронзового века железо стоило в десять раз дороже золота, но к раннему железному веку оно стало дешевле меди», — добавил Жамбон.

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