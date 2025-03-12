Средства ПВО России сбили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над территорией пяти российских регионов. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

Атаки беспилотников были отражены в период с 20:00 до 22:30 мск.

В Брянской и Ростовской областях были уничтожены по пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в Калужской — три, в Белгородской — один.

12 марта губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что беспилотники Вооруженных сил Украины повредили два объекта инфраструктуры на территории региона.

В ночь на 11 марта Россия подверглась одной из самых массовых атак беспилотников с 2022 года. Над 10 регионами России сбили 343 дрона Вооруженных сил Украины. Основной удар пришелся на Брянскую, Курскую и Московскую области.

Ранее Зеленский объяснил «независимостью» атаку беспилотников на Москву и Подмосковье.