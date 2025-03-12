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В Москве загорелось производственно-офисное здание

МЧС: в Москве произошел пожар в производственно-офисном здании

В деревне Милюково Троицкого округа Москвы загорелось производственно-офисное здание. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

«Возгорание произошло на втором этаже производственно-офисного здания, огонь перешел на кровлю», — говорится в сообщении, опубликованном в 20:33 по московскому времени.

Площадь пожара составила 300 квадратных метров. На месте организована работа порядка 40 сотрудников с привлечением девяти единиц техники, отметили в МЧС.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших, добавили в ведомстве.

Новость дополняется.

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