Названа возможная причина возгорания в Центральном детском мире в Москве

Пожар в Центральном детском мире мог случиться из-за короткого замыкания

Короткое замыкание рассматривается в качестве предварительной причины возгорания в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Москве. Об этом ТАСС сообщили оперативные службы.

«В качестве предварительной причины возгорания рассматривается короткое замыкание. Но будут изучены все версии в ходе пожарно-технической экспертизы», — отметил источник.

Пожар в магазине на Лубянке произошел 12 марта. Огонь вспыхнул на первом этаже ЦДМ, в одной из пекарен. Отмечается, что на витрине загорелись декорации.

На данный момент огонь потушен. Площадь возгорания составила два квадратных метра.

10 марта на территории рынка «Московский ряд» в Филимоновском районе Москвы произошел пожар. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров. Сначала пламя охватило палатку с фруктами, а затем перекинулось на другие торговые точки. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в Москве у одной из станций метро начался пожар.