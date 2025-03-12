Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа возможная причина возгорания в Центральном детском мире в Москве

Пожар в Центральном детском мире мог случиться из-за короткого замыкания

Короткое замыкание рассматривается в качестве предварительной причины возгорания в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Москве. Об этом ТАСС сообщили оперативные службы.

«В качестве предварительной причины возгорания рассматривается короткое замыкание. Но будут изучены все версии в ходе пожарно-технической экспертизы», — отметил источник.

Пожар в магазине на Лубянке произошел 12 марта. Огонь вспыхнул на первом этаже ЦДМ, в одной из пекарен. Отмечается, что на витрине загорелись декорации.

На данный момент огонь потушен. Площадь возгорания составила два квадратных метра.

10 марта на территории рынка «Московский ряд» в Филимоновском районе Москвы произошел пожар. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров. Сначала пламя охватило палатку с фруктами, а затем перекинулось на другие торговые точки. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в Москве у одной из станций метро начался пожар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами