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В Москве у одной из станций метро начался пожар

RG.RU: в районе станции метро «Дмитровская» в Москве произошел пожар
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Telegram-канал Российская Газета | Новости

Пожар произошел в районе станции метро «Дмитровская» в Москве. Об этом пишет RG.RU.

В материале уточняется, что огонь возник на территории строительной площадки на 2-й Хуторской улице.

«По имеющейся информации, там возводятся жилые дома», — говорится в публикации.

Иные подробности о ситуации на месте происшествия пока не поступали. В том числе это касается причины возгорания.

10 марта на территории рынка «Московский ряд», который расположен в Филимоновском районе российской столицы, произошел пожар. Пламя распространилось на площади 300 квадратных метров.

Telegram-канал SHOT писал, что сначала огонь охватил палатку с фруктами. Далее он перекинулся на другие торговые точки.

Никаких сведений о пострадавших не поступало.

До этого на Дербеневской улице в Москве загорелось разноуровневое здание, находившееся на реконструкции. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Сотрудники экстренных служб эвакуировали из дома четырех человек, при этом одному из них потребовалась госпитализация.

Ранее в российской столице произошел пожар у станции метро «Чертановская».

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