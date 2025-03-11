В Москве у одной из станций метро начался пожар

Пожар произошел в районе станции метро «Дмитровская» в Москве. Об этом пишет RG.RU.
В материале уточняется, что огонь возник на территории строительной площадки на 2-й Хуторской улице.
«По имеющейся информации, там возводятся жилые дома», — говорится в публикации.
Иные подробности о ситуации на месте происшествия пока не поступали. В том числе это касается причины возгорания.
10 марта на территории рынка «Московский ряд», который расположен в Филимоновском районе российской столицы, произошел пожар. Пламя распространилось на площади 300 квадратных метров.
Telegram-канал SHOT писал, что сначала огонь охватил палатку с фруктами. Далее он перекинулся на другие торговые точки.
Никаких сведений о пострадавших не поступало.
До этого на Дербеневской улице в Москве загорелось разноуровневое здание, находившееся на реконструкции. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Сотрудники экстренных служб эвакуировали из дома четырех человек, при этом одному из них потребовалась госпитализация.
Ранее в российской столице произошел пожар у станции метро «Чертановская».