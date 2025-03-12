Эльману Пашаеву продлили арест по делу о мошенничестве

Московский гарнизонный военный суд оставил бывшего адвоката Эльмана Пашаева, которого обвиняют в мошенничестве, в СИЗО еще на два месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в инстанции.

«Пашаеву продлили срок ареста до 15 мая», — говорится в сообщении.

Пашаева задержали в Москве в сентябре 2024 года. По версии следствия, в феврале фигурант убедил мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея в том, что за крупное денежное вознаграждение сможет добиться освобождения супругов от уголовной ответственности по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств.

Блиновский передал экс-адвокату около 18,5 млн рублей и $300 тыс. На этом фоне мужа «королевы марафонов», подписавшего контракт с министерством обороны РФ и ушедшего на СВО, признали потерпевшей стороной.

В феврале сообщалось, что Пашаев мог обещать некоему наркоторговцу Захарову комфортные условия военной службы в зоне СВО. Захаров рассказал, что летом 2023 года встречался с Пашаевым. Тот якобы пообещал ему за деньги обеспечить безопасные условия в зоне спецоперации после заключения контракта с Минобороны, государственную награду и прекращение уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Курской области завели дело о мошенничестве на 156 млн рублей.